Châteaux en fête – Week-end d’animations au château de Sainte Foy d’Anthé Anthé, 22 avril 2022, Anthé.

2022-04-22 – 2022-04-24

Anthé Lot-et-Garonne Anthé Lot-et-Garonne

EUR 5 5 Le château de Sainte Foy d’Anthé « tour salle », du XII° siècle, transformé en château Gascon au XIII° siècle, fut agrandi et fortifié lors des guerres de religions. L’architecture, en forme d’un quadrilatère militaire massif défensif, est l’exemple type du château Gascon transformé en forteresse à partir d’un ancien donjon. Sentinelle avancée surplombant la vallée du Boudouyssou il fut remanié et agrandi à la Renaissance par la grande Maison chevaleresque de Chasteignier. Il reste marqué par l’épopée du « pieux larcin » des reliques de Sainte Foy par le moine Arosnide de l’abbaye de Conques en 870.

Dans le cadre de Châteaux en fête, des ateliers de théâtre, d’encadrement, d’objets en feutre et de dessins, des expositions-vente de livres d’histoire et de peintures, des lectures, des visites et des concerts … un programme complet pour un week-end au château.

+33 6 87 21 33 20

Château Sainte Foy d’Anthé

Anthé

