Châteaux en fête – Visite guidée du château de Duras Duras, 20 avril 2022, Duras.

2022-04-20 – 2022-04-20

Duras Lot-et-Garonne

10 10 EUR En plein coeur du Sud-Ouest le Château de Duras traverse l’histoire. Monument atypique il mêle Moyen-Age, XVIIème siècle, et Révolution. Vous pourrez parcourir l’Histoire et l’Architecture à travers les 30 salles restaurées de ce site classé Monument Historique et découvrir le passage secret, la salle aux Fantômes, la maquette animée et la montée à la Tour. Plongez-vous dans l’ambiance du XVIIème siècle avec les appartements du Duc et de la Duchesse enfin remeublés en partenariat avec le Mobilier National.

Dans le cadre de Châteaux en fête, découvrez le château avec un guide pendant une visite d’une heure. Réservation par téléphone conseillée.

+33 5 33 14 00 38

Château de Duras

Duras

