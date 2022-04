Châteaux en fête – Visite gastronomique au Château de Born, 30 avril 2022, .

Châteaux en fête – Visite gastronomique au Château de Born

2022-04-30 11:00:00 – 2022-04-30 12:30:00

EUR Construit entre 1268 et 1275 par les Seigneurs de Villars, le château de Born est contemporain de la Bastide de Villeréal. Après avoir traversé la guerre de 100 ans entre Anglais et Français, la guerre de trente ans entre catholiques et protestants, Born eut également à souffrir de l’effervescence révolutionnaire. Mais c’est finalement un incendie en 1832 qui l’endommagera le plus gravement en ne laissant qu’un cinquième de ce château. De ce XIIIe siècle demeure un imposant escalier à vis, des souterrains allant aux maisons voisines, des écuries et d’immenses salles voutées transformées aujourd’hui en salles de réception.

Dans le cadre de Châteaux en Fête, venez découvrir l’origine de la prune d’Ente qui, doucement étuvée, dans nos fours devient le fameux Pruneau d’Agen.

Sur réservation. Min. 10 pers. Max. 30 pers.

