Châteaux en fête – Visite et dégustation au château Labastide Orliac

Lot-et-Garonne

Clermont-Soubiran, 16 avril 2022

2022-04-16 – 2022-05-01

EUR 5 5 Nous sommes la septième génération qui exploitons ce vignoble. Nos vins ont retrouvé le chemin de Versailles comme notre aïeul Jean Orliac et ses productions le faisaient en son temps.

Comme lui nous appliquons une culture traditionnelle, avec les lunes, les animaux, les arbres. A Labastide Orliac c’est la vie animale, végétale, microbienne qui donne à leur tour vie à des vins d’exception. C’est en ça que réside notre secret.

Dans le cadre de Château en fête, nous vous proposons des visites du domaine, spectacle 3D et dégustation.

