Feugarolles Lot-et-Garonne Feugarolles EUR Les 8 ha de vignes du Château de Salles sont implantés en plein cœur de l’appellation Buzet.

Descendant de l’illustre Charles de Batz, dit d’Artagnan, Henry de Batz est aujourd’hui à la tête du Château de Salles, la propriété familiale du XVIIIème siècle. Chaque millésime est pour lui le fruit d’un subtil mélange de passion, de respect des traditions et de la nature.

