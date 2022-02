Châteaux en fête – Visite et atelier au château de Cazideroque Cazideroque, 30 avril 2022, Cazideroque.

Châteaux en fête – Visite et atelier au château de Cazideroque Le château 867 route Vignes des filles – Le Castel Cazideroque

2022-04-30 15:00:00 – 2022-05-01 Le château 867 route Vignes des filles – Le Castel

Cazideroque Lot-et-Garonne Cazideroque

5 5 EUR Perché sur son nid d’aigle, le château de Cazideroque, date du XIIIème siècle. Il domine la vallée du Boudouyssou et les terres agricoles qui dessinent une palette colorée et changeante avec les saisons. Son site Classé Natura 2000 abrite une faune et une flore exceptionnelle (chauves-souris nichant dans ses grottes, des orchidées rares, de nombreux butineurs dont un grand nombre d’espèces de papillons etc). Un élevage de paons bleus en liberté agrémente le parc planté de tilleuls plusieurs fois centenaires.

Dans le cadre de Châteaux en fête, profitez les samedi et dimanche, de la visite à 15h et d’un atelier feutrage à 16h. Réservation obligatoire, nombre de places limité.

+33 6 86 21 54 50

Le château 867 route Vignes des filles – Le Castel Cazideroque

