Châteaux en fête – Visite du parc du château de Poudenas Poudenas Poudenas Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Poudenas

Châteaux en fête – Visite du parc du château de Poudenas Poudenas, 16 avril 2022, Poudenas. Châteaux en fête – Visite du parc du château de Poudenas Château de Poudenas 2 Rue du Château Poudenas

2022-04-16 10:00:00 – 2022-04-28 19:00:00 Château de Poudenas 2 Rue du Château

Poudenas Lot-et-Garonne Poudenas EUR Forteresse anglaise au XIIIème siècle, le château est transformé en palais italien au XVIIème. Construit au XIIIème siècle par les seigneurs de Podenas, le château de Poudenas défend la vallée de la Gélise, qu’il surplombe de 50 mètres, au débouché de la Forêt Landaise. Fortification militaire jusqu’au XVIème siècle, il est modernisé en un ensemble régulier distribué autour d’une cour d’honneur et d’une façade Sud dans la pure tradition de l’architecture classique française des 1ères décennies du XVIIème siècle, qui puise ses origines de la renaissance italienne.

Dans le cadre de Châteaux en fête, visite libre du parc du château. Avec ses 10 hectares plantés fin du XVIIIème et début XIXème siècle, le parc s’offre tout autant au promeneur bucolique qu’au botaniste distingué ou … en herbe !

Pas moins d’une centaine d’essences différentes s’y cachent, à vous de les retrouver ! Forteresse anglaise au XIIIème siècle, le château est transformé en palais italien au XVIIème. Construit au XIIIème siècle par les seigneurs de Podenas, le château de Poudenas défend la vallée de la Gélise, qu’il surplombe de 50 mètres, au débouché de la Forêt Landaise. Fortification militaire jusqu’au XVIème siècle, il est modernisé en un ensemble régulier distribué autour d’une cour d’honneur et d’une façade Sud dans la pure tradition de l’architecture classique française des 1ères décennies du XVIIème siècle, qui puise ses origines de la renaissance italienne.

Dans le cadre de Châteaux en fête, visite libre du parc du château. Avec ses 10 hectares plantés fin du XVIIIème et début XIXème siècle, le parc s’offre tout autant au promeneur bucolique qu’au botaniste distingué ou … en herbe !

Pas moins d’une centaine d’essences différentes s’y cachent, à vous de les retrouver ! Forteresse anglaise au XIIIème siècle, le château est transformé en palais italien au XVIIème. Construit au XIIIème siècle par les seigneurs de Podenas, le château de Poudenas défend la vallée de la Gélise, qu’il surplombe de 50 mètres, au débouché de la Forêt Landaise. Fortification militaire jusqu’au XVIème siècle, il est modernisé en un ensemble régulier distribué autour d’une cour d’honneur et d’une façade Sud dans la pure tradition de l’architecture classique française des 1ères décennies du XVIIème siècle, qui puise ses origines de la renaissance italienne.

Dans le cadre de Châteaux en fête, visite libre du parc du château. Avec ses 10 hectares plantés fin du XVIIIème et début XIXème siècle, le parc s’offre tout autant au promeneur bucolique qu’au botaniste distingué ou … en herbe !

Pas moins d’une centaine d’essences différentes s’y cachent, à vous de les retrouver ! Château de Poudenas

Château de Poudenas 2 Rue du Château Poudenas

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Poudenas Autres Lieu Poudenas Adresse Château de Poudenas 2 Rue du Château Ville Poudenas lieuville Château de Poudenas 2 Rue du Château Poudenas Departement Lot-et-Garonne

Poudenas Poudenas Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/poudenas/

Châteaux en fête – Visite du parc du château de Poudenas Poudenas 2022-04-16 was last modified: by Châteaux en fête – Visite du parc du château de Poudenas Poudenas Poudenas 16 avril 2022 Lot-et-Garonne Poudenas

Poudenas Lot-et-Garonne