Châteaux en fête – Théâtre au château de Morin Puch-d’Agenais, 24 avril 2022, Puch-d'Agenais.

Châteaux en fête – Théâtre au château de Morin Château de Maurin 330 route du château de Maurin Puch-d’Agenais

2022-04-24 16:00:00 – 2022-04-24 Château de Maurin 330 route du château de Maurin

Puch-d’Agenais Lot-et-Garonne Puch-d’Agenais

11 11 EUR Le château de Morin a été bâti à la fin du XIXème siècle par un riche industriel parisien, petit-fils de François Guizot, et sa femme, issue de la famille des “de Morin du Sendat” de Casteljaloux.

Sa situation en surplomb du canal de Garonne et à proximité immédiate de la voie verte (piste cyclable), son caractère à la fois chic et champêtre, son parc de 7 hectares planté d’arbres centenaires en font un lieu d’exception.

Dans le cadre de Châteaux en fête, théâtre “Les fourberies de Scapin” de Molière par la compagnie “Ceux de Brocéliande”.

Réservation obligatoire.

+33 6 85 03 60 92

Château Morin

Château de Maurin 330 route du château de Maurin Puch-d’Agenais

