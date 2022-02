Châteaux en fête – Promenade historique au Château de Buzet Buzet-sur-Baïse, 16 avril 2022, Buzet-sur-Baïse.

EUR Le château et le parc de Buzet constituent l’ancien bourg castral de Haut-Buzet, dont les origines remontent au Xème siècle. C’est un ensemble à l’histoire riche, ancien domaine agricole et viticole, constitué du château et d’un parc paysager à fabriques (église, pont, serres, etc.) de 11 ha. L’association Château & Fabriques de Buzet valorise ce patrimoine bâti, culturel, historique et naturel avec un parc labellisé refuge LPO. Venez découvrir ce site à l’occasion de nos animations. Attention : réservation obligatoire. Pas de visite libre possible !

Dans le cadre de Châteaux en Fête, vous cheminerez en immersion dans l’ancien bourg castral de Buzet et son parc paysager atypique. Un voyage dans le temps garantit, au rythme des petites anecdotes qui ont marqué l’histoire du site. Vous découvrirez de nombreux vestiges au cours de cette promenade guidée.

+33 6 26 13 93 87

Les Vignerons de Buzet

