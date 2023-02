Châteaux en fête – Marché de l’art au jardin d’hélys-oeuvre Route Départementale 705 Saint-Médard-d'Excideuil Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Médard-d'Excideuil

Châteaux en fête – Marché de l’art au jardin d’hélys-oeuvre Route Départementale 705, 30 avril 2023, Saint-Médard-d'Excideuil . Châteaux en fête – Marché de l’art au jardin d’hélys-oeuvre Jardin d’Hélys-oeuvre Route Départementale 705 Saint-Médard-d’Excideuil Dordogne Route Départementale 705 Jardin d’Hélys-oeuvre

2023-04-30 10:00:00 – 2023-04-30 18:00:00

Route Départementale 705 Jardin d’Hélys-oeuvre

Saint-Médard-d’Excideuil

Dordogne Le domaine est composé d’une maison de maîtres du début du XIXe siècle et d’un ‘‘parc-jardin’’ de 12 hectares. Il a connu divers usages, grande maison bourgeoise, école ménagère créée dans les années 50. Le domaine a été racheté par une famille d’artistes au Conseil Général de la Dordogne en 1995 pour en faire une fondation d’artistes à l’horizon 2031, une OEUVRE d’art habitable®.

Un atelier-jardin de création artistique de 120 000 mètres carrés labellisé « Jardin Remarquable » par le Ministère de la Culture en 2013, est ouvert tous les jours de 15h à 19h, où l’on peut se promener gratuitement en allant de «L’Echiquier-Damier» de moniqa ray-bool au ‘‘Roncier’’ de LO-renzo.

Châteaux en fête du 15 avril au 1er mai – tous les jours quelque chose : performances théâtrales, littéraires, conférences…

Marché de l’art le 30 avril. Châteaux en fête du 15 avril au 1er mai – tous les jours quelque chose : performances théâtrales, littéraires, conférences…

Marché de l’art le 30 avril. Route Départementale 705 Jardin d’Hélys-oeuvre Saint-Médard-d’Excideuil

dernière mise à jour : 2023-02-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Saint-Médard-d'Excideuil Autres Lieu Saint-Médard-d'Excideuil Adresse Saint-Médard-d'Excideuil Dordogne Route Départementale 705 Jardin d'Hélys-oeuvre Ville Saint-Médard-d'Excideuil lieuville Route Départementale 705 Jardin d'Hélys-oeuvre Saint-Médard-d'Excideuil Departement Dordogne

Saint-Médard-d'Excideuil Saint-Médard-d'Excideuil Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-medard-d'excideuil /

Châteaux en fête – Marché de l’art au jardin d’hélys-oeuvre Route Départementale 705 2023-04-30 was last modified: by Châteaux en fête – Marché de l’art au jardin d’hélys-oeuvre Route Départementale 705 Saint-Médard-d'Excideuil 30 avril 2023 Dordogne Jardin d'Hélys-oeuvre Route Départementale 705 Saint-Médard-d'Excideuil Dordogne Route Départementale 705 Saint-Médard-d'Excideuil

Saint-Médard-d'Excideuil Dordogne