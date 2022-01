Châteaux en fête – Manoir d’Eyrignac et ses jardins Salignac-Eyvigues Salignac-Eyvigues Catégories d’évènement: Dordogne

Salignac-Eyvigues

Châteaux en fête – Manoir d’Eyrignac et ses jardins Salignac-Eyvigues, 22 avril 2022, Salignac-Eyvigues. Châteaux en fête – Manoir d’Eyrignac et ses jardins Salignac-Eyvigues

2022-04-22 – 2022-04-22

Salignac-Eyvigues Dordogne Salignac-Eyvigues EUR 15 VISITE DU MANOIR Découverte du rez-de-chaussée du Manoir en compagnie des propriétaires Patrick et Capucine Sermadiras, table dressée à la Française dans la salle à manger familiale, anecdotes et échanges sur le thème du savoir-vivre à la Française.

Réservation par téléphone au 05 53 28 99 71 ou en ligne sur https://www.eyrignac.com/

Nombre limité à 15 places. Billets non annulables, non remboursables TARIF incluant la visite des jardins soit :

– Adulte : 15 €

– de 11 à 17 ans : 10.90 €

– de 5 à 10 ans: 8.90 €

– Gratuit pour les – de 5 ans

– Tarif réduit 13.50 € Salignac-Eyvigues

dernière mise à jour : 2022-01-18

