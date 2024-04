Châteaux en Fête Les Chais du château de Tiregand Lieu-dit « Le château vieux » Creysse, vendredi 26 avril 2024.

Châteaux en Fête Les Chais du château de Tiregand Lieu-dit « Le château vieux » Creysse Dordogne

JOURNÉE FESTIVE DU 26 AVRIL

VISITE GUIDÉE

Toutes les heures de 9h à 18h

Découvrez la propriété viticole et les chais de Tiregand au travers de cette visite exceptionnelle d’une heure, sans dégustation.

Gratuit

Nombre de places limité à 20 pers. par visite. Réservation conseillée.

SOIRÉE GOURMANDE ACCORD METS ET VINS

De 18h à 22h

Les chais de Tiregand vous offrent la possibilité de découvrir le Pécharmant associé avec des mets locaux et gourmands.

Tarif à venir

Réservation obligatoire (pas d’accès sans réservation préalable) par téléphone, e-mail ou sur place.

Paiement CB, chèque et espèce acceptés. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 09:00:00

fin : 2024-04-26 22:00:00

Lieu-dit « Le château vieux » 118 Route de Saint-Alvère

Creysse 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@chateau-de-tiregand.com

L’événement Châteaux en Fête Les Chais du château de Tiregand Creysse a été mis à jour le 2024-04-05 par Groupe CDT 24