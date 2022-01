Châteaux en fête – Le Jardin d’Hélys-oeuvre Saint-Médard-d’Excideuil Saint-Médard-d'Excideuil Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Médard-d’Excideuil Dordogne Saint-Médard-d’Excideuil PROMENADE GUIDÉE ET EXPOSITION D’ART Venez vous détendre grâce à une promenade guidée et une exposition d’art qui éveilleront vos sens. Nombre de personnes limité à 10 personnes.

