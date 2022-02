Châteaux en fête – Hôtel de Bouilhac Montignac Montignac Catégories d’évènement: Dordogne

Montignac Dordogne Montignac DINER

Venez déguster un repas unique et des spécialités périgourdines.

Tarifs à voir sur place Il est conseillé de réserver (maximum 48 couverts), soit en ligne https://www.restaurantdebouilhac-montignaclascaux.fr/ ou à contact@hoteldebouilhac-montignac.fr Pour le restaurant : https://www.restaurantdebouilhac-montignaclascaux.fr

Pour l’hôtel : https://www.hoteldebouilhac-montignaclascaux.fr. FEU D’ARTIFICE

