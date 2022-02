Châteaux en fête – Fort du Tayac Les Eyzies Les Eyzies Catégories d’évènement: Dordogne

Les Eyzies

Châteaux en fête – Fort du Tayac Les Eyzies, 24 avril 2022, Les Eyzies. Châteaux en fête – Fort du Tayac Fort de Tayac D47 Les Eyzies

2022-04-24 17:30:00 – 2022-04-24 Fort de Tayac D47

Les Eyzies Dordogne LA MAGIE SECRÈTE DES PIERRES Expérience Lithothérapeutique.

(La lithothérapie est une pratique de médecine non conventionnelle, basée sur le pouvoir qu’auraient certains cristaux au contact ou à proximité de l’être humain.) Tarif à venir. Réservation au 06 81 74 77 35 © Déclic & Décolle

Fort de Tayac D47 Les Eyzies

