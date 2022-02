Châteaux en fête – Escape game au château de Morin Puch-d’Agenais, 16 avril 2022, Puch-d'Agenais.

Château de Maurin 330 route du château de Maurin Puch-d'Agenais

2022-04-16

Puch-d’Agenais Lot-et-Garonne Puch-d’Agenais

EUR 15 15 Le château de Morin a été bâti à la fin du XIXème siècle par un riche industriel parisien, petit-fils de François Guizot, et sa femme, issue de la famille des « de Morin du Sendat » de Casteljaloux.

Sa situation en surplomb du canal de Garonne et à proximité immédiate de la voie verte (piste cyclable), son caractère à la fois chic et champêtre, son parc de 7 hectares planté d’arbres centenaires en font un lieu d’exception.

Dans le cadre de Châteaux en fête, escape game dans le château : une aventure vous attend au 2ème et dernier étage de la tour du château ! Immersion dans un univers loufoque, puzzles collaboratifs, énigmes, jeux d’observation … Réservation obligatoire. Groupe de 3 à 5 personnes à partir de 12 ans (présence d’au moins un adulte).

+33 6 85 03 60 92

Château de Morin

Château de Maurin 330 route du château de Maurin Puch-d’Agenais

