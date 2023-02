Châteaux en Fête – Domaine du Sablou, 23 avril 2023, Fanlac Fanlac.

Châteaux en Fête – Domaine du Sablou

2877 Route du Mémorial Fanlac Dordogne

2023-04-23 – 2023-04-29

Fanlac

Dordogne

Fanlac

WEEK-END MUSICAL

Samedi 29 avril – 17h30 à 19h30

Parcours musical avec Ensembles de guitares et de cordes, pianistes et instrumentistes bois et cuivres, le Grand Ensemble de Jazz du département et l’Atelier Jazz Montignac, et de 21h à 23h, les Groupes Musiques Actuelles.

Dimanche 30 avril – 17h à 18h

« Opéra Rock » extraits, avec le Chœur et l’Orchestre de Vallée Vézère et Sarladais.

Participation libre et consciente

Cette animation est prévue en intérieur

Réservation recommandée à reservations@sablou.fr

