Dordogne Saint-Pierre-de-Frugie SOIREE CULTURE TROUBADOURS Projection du film du Conseil Départemental et présentation par Mr COTTREL d’instruments de musique du Moyen-Age (multi-instrumentaliste – luthier) ainsi que Conférence de culture médiévale par Mr MAZAUD: Thème « Les troubadours – le mariage médiéval » (reste à confirmer avec le PNR) Gratuit Cette animation est prévue en intérieur. Animation prévue en partenariat avec le PNR.

Réservation obligatoire par mail (contact@domaine-vieillecour.fr) ou téléphone (+33635208240).

