Dordogne Condat-sur-Trincou DINER BRASERO – PLANCHA AVEC CONCERT DE JAZZ Dîner ambiance « guinguette » autour d’un grand Brasero-Plancha et de produits locaux.

Concert Jazz live.

Prix non défini pour l’instant Règlement par chèque ou espèce

Animation prévue dans le parc ou à l’intérieur, en fonction de la météo.

