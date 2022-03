Châteaux en fête – Domaine de Montplaisir Condat-sur-Trincou, 16 avril 2022, Condat-sur-Trincou.

Châteaux en fête – Domaine de Montplaisir Montplaisir Domaine de Montplaisir Condat-sur-Trincou

2022-04-16 – 2022-04-16 Montplaisir Domaine de Montplaisir

Condat-sur-Trincou Dordogne Condat-sur-Trincou

MUSIQUES ANCIENNES – 16h

Musique de chambre et ensemble de musique ancienne du Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Dordogne (CRDD). Des duos et trios de Musique de chambre interpréteront un répertoire varié. Il sera suivi par l’Ensemble de musique ancienne composé de flûtes et de cordes, autour des périodes Baroque et Renaissance.

CONCERT DE JAZZ – 20h

Avec l’Atelier Jazz Amoureux des Musiques (AJAM) : entre swing, soul, bossa, be bop et samba interprétant des standards de Charlie Parker, Chico Buarque, Claude Nougaro, John Coltrane et bien d’autres !

Tarif : Gratuit

Réservation obligatoire au 06 26 90 62 12 ou au 60 03 91 11 55 ou à contact@montplaisir-receptions.com

MUSIQUES ANCIENNES – 16h

Musique de chambre et ensemble de musique ancienne du Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Dordogne (CRDD). Des duos et trios de Musique de chambre interpréteront un répertoire varié. Il sera suivi par l’Ensemble de musique ancienne composé de flûtes et de cordes, autour des périodes Baroque et Renaissance.

CONCERT DE JAZZ – 20h

Avec l’Atelier Jazz Amoureux des Musiques (AJAM) : entre swing, soul, bossa, be bop et samba interprétant des standards de Charlie Parker, Chico Buarque, Claude Nougaro, John Coltrane et bien d’autres !

Tarif : Gratuit

Réservation obligatoire au 06 26 90 62 12 ou au 60 03 91 11 55 ou à contact@montplaisir-receptions.com

MUSIQUES ANCIENNES – 16h

Musique de chambre et ensemble de musique ancienne du Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Dordogne (CRDD). Des duos et trios de Musique de chambre interpréteront un répertoire varié. Il sera suivi par l’Ensemble de musique ancienne composé de flûtes et de cordes, autour des périodes Baroque et Renaissance.

CONCERT DE JAZZ – 20h

Avec l’Atelier Jazz Amoureux des Musiques (AJAM) : entre swing, soul, bossa, be bop et samba interprétant des standards de Charlie Parker, Chico Buarque, Claude Nougaro, John Coltrane et bien d’autres !

Tarif : Gratuit

Réservation obligatoire au 06 26 90 62 12 ou au 60 03 91 11 55 ou à contact@montplaisir-receptions.com

Domaine de Montplaisir

Montplaisir Domaine de Montplaisir Condat-sur-Trincou

dernière mise à jour : 2022-02-05 par