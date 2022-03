Châteaux en fête – Concert de jazz au château d’Aubiac Aubiac, 30 avril 2022, Aubiac.

Châteaux en fête – Concert de jazz au château d’Aubiac Le Bourg Château d’Aubiac Aubiac

2022-04-30 – 2022-04-30 Le Bourg Château d’Aubiac

Aubiac Lot-et-Garonne Aubiac

EUR 12 12 Sur les coteaux d’Agen, à proximité de la sortie d’Autoroute se trouve le château d’Aubiac, situé dans un beau petit village au passé riche en histoire. C’est dans les anciens greniers et chais à vin du château que Fabrice et Evelyne Marraud vous accueillent chaleureusement toute l’année. Soirée au coin du feu ou grand événement professionnel, le château d’Aubiac est devenu un lieu de rencontre et de fête à la hauteur de vos attentes.

Dans le cadre de Châteaux en fête, concert de jazz avec Bastien RIBOT (sur réservation).

Château d’Aubiac

Le Bourg Château d’Aubiac Aubiac

