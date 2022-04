Châteaux en fête – Château Mounet-Sully

Châteaux en fête – Château Mounet-Sully

2022-04-16 – 2022-04-16 EXPOSITION Exposition de deux artistes sur le thème du château Mounet-Sully ( deux visions qui se confrontent et se répondent : le château vu par un artiste autiste Asperger, Etienne Ehrhardt ("neuro-atypique") et une artiste "neurotypique", Vanessa Bouveret . Une nouvelle illustration du "vivre ensemble". Tarif : gratuit Sans réservation

