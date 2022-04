Châteaux en fête – Château Mounet-Sully Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Dordogne

Châteaux en fête – Château Mounet-Sully Bergerac, 16 avril 2022, Bergerac. Châteaux en fête – Château Mounet-Sully Route de Mussidan Château Mounet-Sully Bergerac

2022-04-16 10:30:00 – 2022-04-16 12:30:00 Route de Mussidan Château Mounet-Sully

Bergerac Dordogne ATELIER D’ÉCRITURE Atelier d’écriture en partant de l’exposition sur le thème du château Mounet-Sully vu par les deux artistes précités ( avec possibilité de se restaurer sur place après l’atelier.) Tarif : 15 € par personne Sur réservation au 06 85 47 95 20

Nombre limité à 10 personnes maximum ATELIER D’ÉCRITURE Atelier d’écriture en partant de l’exposition sur le thème du château Mounet-Sully vu par les deux artistes précités ( avec possibilité de se restaurer sur place après l’atelier.) Tarif : 15 € par personne Sur réservation au 06 85 47 95 20

Nombre limité à 10 personnes maximum +33 6 85 47 95 20 ATELIER D’ÉCRITURE Atelier d’écriture en partant de l’exposition sur le thème du château Mounet-Sully vu par les deux artistes précités ( avec possibilité de se restaurer sur place après l’atelier.) Tarif : 15 € par personne Sur réservation au 06 85 47 95 20

Nombre limité à 10 personnes maximum Château Mounet-Sully

Route de Mussidan Château Mounet-Sully Bergerac

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Bergerac, Dordogne Autres Lieu Bergerac Adresse Route de Mussidan Château Mounet-Sully Ville Bergerac lieuville Route de Mussidan Château Mounet-Sully Bergerac Departement Dordogne

Bergerac Bergerac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bergerac/

Châteaux en fête – Château Mounet-Sully Bergerac 2022-04-16 was last modified: by Châteaux en fête – Château Mounet-Sully Bergerac Bergerac 16 avril 2022 Bergerac Dordogne

Bergerac Dordogne