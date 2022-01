Châteaux en fête – Château Le Verdoyer Champs-Romain Champs-Romain Catégories d’évènement: Champs-Romain

Châteaux en fête – Château Le Verdoyer
Champs-Romain, Dordogne
24 avril 2022

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU
Venez découvrir le château dans toute sa splendeur durant approximativement 45 minutes. Gratuit, sur réservation uniquement

+33 5 53 56 94 64

