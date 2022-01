Châteaux en fête – Château Le Verdoyer Champs-Romain, 16 avril 2022, Champs-Romain.

Châteaux en fête – Château Le Verdoyer Champs-Romain

2022-04-16 – 2022-05-01

Champs-Romain Dordogne Champs-Romain

RESTAURATION

Disponible tous les soirs (sauf le mercredi), dès 19h, ainsi que le

dimanche à déjeuner

– Assiette Périgord (Gésier, Magret séché et Terrine maison de

Foie Gras)

– Confit de Canard, Pommes sautées Ou Pot’Enchaud (Enchaud

de Porc, servi froid sur pommes de terre chaudes)

– Dessert maison au choix

Menu d’Ici, 29€ hors boissons (25€ sans le fromage)

Disponible les samedi 23/04 et 30/04 au soir, ainsi que les

dimanche 17/04, 24/04 et 01/05 à midi

– Assiette de Saint Saud (Charcuteries de Bison, d’Autruche, de

Veau et de Bœuf) Ou Œuf Cocotte au Foie Gras

– Pièce de Bœuf de Saint Saud, cèpes du Jardin Ou Burger de

Canard, Foie gras et Trappes d’Echourgnac, frites de Patates

douces

– Assiette de Fromages

– Coupe Périgord Limousin (glaces Pomme, Fruits rouge,

Châtaigne & Noix, avec liqueurs)

Sur réservation au 05 53 56 94 64 ou sur www.verdoyer.fr

+33 5 53 56 94 64

Champs-Romain

