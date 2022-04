Châteaux en fête – Château et Jardin de Losse Thonac Thonac Catégories d’évènement: Dordogne

Thonac

Châteaux en fête – Château et Jardin de Losse Thonac, 20 avril 2022, Thonac. Châteaux en fête – Château et Jardin de Losse Lieu-dit Château de Losse Château et Jardin de Losse Thonac

2022-04-20 – 2022-04-20 Lieu-dit Château de Losse Château et Jardin de Losse

Thonac Dordogne Thonac CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES POUR LES ENFANTS Venez retrouver les œufs que les cloches ont semés dans les jardins ! Les animations sont comprises dans le tarif d’entrée au château soit :

. Plein tarif adulte (à partir de 18 ans) : 9,50 €

. Tarif réduit (de 12 à 17 ans, étudiant / groupe): 8 €

. Tarif enfant (de 5 à 11 ans) : 6 €

. Gratuit pour les enfants de – de 5 ans et les personnes en situation de handicap Inscription obligatoire (mail, téléphone, réseaux sociaux) CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES POUR LES ENFANTS Venez retrouver les œufs que les cloches ont semés dans les jardins ! Les animations sont comprises dans le tarif d’entrée au château soit :

. Plein tarif adulte (à partir de 18 ans) : 9,50 €

. Tarif réduit (de 12 à 17 ans, étudiant / groupe): 8 €

. Tarif enfant (de 5 à 11 ans) : 6 €

. Gratuit pour les enfants de – de 5 ans et les personnes en situation de handicap Inscription obligatoire (mail, téléphone, réseaux sociaux) +33 5 53 50 80 08 CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES POUR LES ENFANTS Venez retrouver les œufs que les cloches ont semés dans les jardins ! Les animations sont comprises dans le tarif d’entrée au château soit :

. Plein tarif adulte (à partir de 18 ans) : 9,50 €

. Tarif réduit (de 12 à 17 ans, étudiant / groupe): 8 €

. Tarif enfant (de 5 à 11 ans) : 6 €

. Gratuit pour les enfants de – de 5 ans et les personnes en situation de handicap Inscription obligatoire (mail, téléphone, réseaux sociaux) © Déclic & Décolle

Lieu-dit Château de Losse Château et Jardin de Losse Thonac

dernière mise à jour : 2022-04-10 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Thonac Autres Lieu Thonac Adresse Lieu-dit Château de Losse Château et Jardin de Losse Ville Thonac lieuville Lieu-dit Château de Losse Château et Jardin de Losse Thonac Departement Dordogne

Thonac Thonac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thonac/

Châteaux en fête – Château et Jardin de Losse Thonac 2022-04-20 was last modified: by Châteaux en fête – Château et Jardin de Losse Thonac Thonac 20 avril 2022 Dordogne Thonac

Thonac Dordogne