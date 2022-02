Châteaux en fête – Château et Jardin de Losse Thonac Thonac Catégories d’évènement: Dordogne

Thonac Dordogne Thonac SPECTACLE DE DANSE CLASSIQUE Venez vibrer au fil des pas des danseurs/danseuses et émerveillez-vous devant un spectacle authentique. Les animations sont comprises dans le tarif d’entrée au château soit :

– Plein tarif adulte (à partir de 18 ans) : 9,50 €

– Tarif réduit (de 12 à 17 ans, étudiant / groupe): 8 €

– Tarif enfant (de 5 à 11 ans) : 6 €

