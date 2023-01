Châteaux en fête – Château et forge de Savignac-Lédrier Savignac-Lédrier Savignac-Lédrier Savignac-Lédrier Catégories d’Évènement: Dordogne

2023-04-15 09:00:00 – 2023-04-16 17:00:00

Dordogne Savignac-Lédrier Visite guidée de la forge et du château et de ses extérieurs.

La visite commence par le site de la forge de Savignac-Lédrier, explique son fonctionnement, les sciences et techniques de la métallurgie, ainsi que la société ouvrière périgourdine. Ensuite, les visiteurs découvriront les jardins et les intérieurs du château des maîtres de forges (grand salon, grand escalier et salle à manger). Des photographies familiales en grand format illustreront la vie quotidienne des maîtres de forges à la fin du XIXe siècle. En même temps, une exposition d’artisanat d’art aura lieu à la forge. Dates : le week-end du 15 et 16 avril et du mercredi 19 au dimanche 23 avril.

4 départs de la forge : à 9h, 11h, 14h et 16h.

Durée de visite: 1h30, réservation conseillée. Visite du site de la forge de Savignac-Lédrier, son fonctionnement. Ensuite, les jardins et les intérieurs du château des maîtres de forges.

Une exposition d’artisanat d’art aura lieu à la forge.

+33 5 53 52 29 79

