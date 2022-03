Châteaux en fête – Château et forge de Savignac-Lédrier Savignac-Lédrier, 29 avril 2022, Savignac-Lédrier.

Châteaux en fête – Château et forge de Savignac-Lédrier Savignac-Lédrier

2022-04-29 10:00:00 – 2022-05-01 18:00:00

Savignac-Lédrier Dordogne Savignac-Lédrier

VISITE GUIDÉE DE LA FORGE ET DU CHÂTEAU ET DE SES EXTÉRIEURS

La visite commence par le site de la forge de Savignac-Lédrier, explique son fonctionnement, les sciences et techniques de la métallurgie, ainsi que la société ouvrière périgourdine. Ensuite, les visiteurs découvriront les jardins et les intérieurs du château des maîtres de forges (grand salon, grand escalier et salle à manger). Des photographies familiales en grand format illustreront la vie quotidienne des maîtres de forges à la fin du XIXe siècle.

Dates : les week-ends du 16 et 17 avril et 29,30 avril et 1er mai.

4 départs de la forge, parking à proximité, à 10h, 12h, 14h et 16h.

Durée de visite: 1h30

Jauge de visite de 12 personnes par groupe, réservation conseillée.

Visite du site de la forge de Savignac-Lédrier, son fonctionnement, les sciences et techniques de la métallurgie, ainsi que la société ouvrière périgourdine. Ensuite, les jardins et les intérieurs du château des maîtres de forges.

Réservation conseillée.

VISITE GUIDÉE DE LA FORGE ET DU CHÂTEAU ET DE SES EXTÉRIEURS

La visite commence par le site de la forge de Savignac-Lédrier, explique son fonctionnement, les sciences et techniques de la métallurgie, ainsi que la société ouvrière périgourdine. Ensuite, les visiteurs découvriront les jardins et les intérieurs du château des maîtres de forges (grand salon, grand escalier et salle à manger). Des photographies familiales en grand format illustreront la vie quotidienne des maîtres de forges à la fin du XIXe siècle.

Dates : les week-ends du 16 et 17 avril et 29,30 avril et 1er mai.

4 départs de la forge, parking à proximité, à 10h, 12h, 14h et 16h.

Durée de visite: 1h30

Jauge de visite de 12 personnes par groupe, réservation conseillée.

© Déclic & Décolle

Savignac-Lédrier

dernière mise à jour : 2022-03-26 par Isle-Auvézère