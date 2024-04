Châteaux en fête Château du Logis Château Le Logis Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert, dimanche 28 avril 2024.

VISITE LIBRE ANGE, ARBRE ET ART & SPECTACLE EQUESTRE

Toute la journée, visite autour des arbres et autres symboles mêlant science, histoire, mythologie, poésie, et spiritualité. Laissez vous guider par votre ange gardien que vous croiserez peut-être lors de votre déambulation.

A 14H30 et à 16H Spectacle équestre

Adulte 15 €

Enfant 8 €

Cette animation est organisée en extérieur

Buvette sur place

Paiement en chèque ou en espèces .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 10:00:00

fin : 2024-04-28 17:00:00

Château Le Logis 1389 Route des Besses

Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@lechateaudulogis.com

