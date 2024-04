Châteaux en fête Château du Logis Château Le Logis Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert, vendredi 19 avril 2024.

Châteaux en fête Château du Logis Château Le Logis Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Dordogne

MUSIQUE ET POESIE L’AMOUR A MORT, LES AMOURS D’UNE FEMME ET D’UN POETE

Un poète, une soprano, un baryton et un pianiste, allient romantisme et monde contemporain pour votre plus grand plaisir sur une musique de Robert Schumann.

20€

Cette animation est organisée en intérieur

Réservation conseillée par téléphone au 06.66.64.28.52, par mail à contact@lechateaudulogis.com ou sur place

Spectacle musical suivi d’un verre avec les artistes. .

Début : 2024-04-19 20:00:00

fin : 2024-04-19

Château Le Logis 1389 Route des Besses

Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@lechateaudulogis.com

