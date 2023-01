Châteaux en fête – Château du Logis Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert, 29 avril 2023, Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert.

Châteaux en fête – Château du Logis

2023-04-29 10:00:00 – 2023-04-30 18:00:00

JOURNEE PATCHWORK AVEC EXPOSITION ET INITIATION

Annick Bonnenfant vous invite à découvrir des œuvres jamais exposées auparavant au cours d’une exposition.

Cosmopolite, créé à l’origine dans un but pratique et économique, le patchwork s’est vu peu à peu devenir une œuvre d’art à part entière et mériter sa place au sein des arts plastiques.

Une initiation au patchwork est proposée le 29 avril à 14 heures.

Inclus dans le tarif du parcours thématique « Des forges de Vulcain au Jardin des Elfes » soit:

Adulte: 10 €

Enfant: 5 €

Cette animation est prévue en intérieur.

Réservation recommandée par téléphone au 06.66.64.28.52, mail à contact@lechateaudulogis.com ou sur place.

