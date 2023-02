Châteaux en fête – Château du Logis Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Catégories d’Évènement: Dordogne

Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert

Châteaux en fête – Château du Logis Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert, 26 avril 2023, Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert. Châteaux en fête – Château du Logis 1389 Route des Besses Château Le Logis Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Dordogne Château Le Logis 1389 Route des Besses

2023-04-26 10:00:00 – 2023-04-30 18:00:00

Château Le Logis 1389 Route des Besses

Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert

Dordogne Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert DE LA FORGE DE VULCAIN AU JARDIN DES ELFES Dans le parc du château : parcours libre autour des arbres et autres symboles mêlant science, histoire, mythologie, poésie et spiritualité. Laissez-vous guider par votre ange gardien que vous croiserez peut-être lors de votre déambulation… 10€ pour les adultes

5€ pour les enfants Cette animation est prévue en extérieur sans possibilité de repli. Réservation possible par téléphone au 06.66.64.28.52, par mail à contact@lechateaudulogis.com ou sur place.

L’accès au parcours thématique dans le parc inclus également d’autres animations : exposition patchwork, conférences, contes… DE LA FORGE DE VULCAIN AU JARDIN DES ELFES Dans le parc du château : parcours libre autour des arbres et autres symboles mêlant science, histoire, mythologie, poésie et spiritualité. Laissez-vous guider par votre ange gardien que vous croiserez peut-être lors de votre déambulation… 10€ pour les adultes

5€ pour les enfants Cette animation est prévue en extérieur sans possibilité de repli. Réservation possible par téléphone au 06.66.64.28.52, par mail à contact@lechateaudulogis.com ou sur place.

L’accès au parcours thématique dans le parc inclus également d’autres animations : exposition patchwork, conférences, contes… +33 6 66 64 28 52 Château Du Logis Hervé Capelle

Château Le Logis 1389 Route des Besses Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert

dernière mise à jour : 2023-01-18 par

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Autres Lieu Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Adresse Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Dordogne Château Le Logis 1389 Route des Besses Ville Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert lieuville Château Le Logis 1389 Route des Besses Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Departement Dordogne

Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/javerlhac-et-la-chapelle-saint-robert-javerlhac-et-la-chapelle-saint-robert/

Châteaux en fête – Château du Logis Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert 2023-04-26 was last modified: by Châteaux en fête – Château du Logis Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert 26 avril 2023 1389 Route des Besses Château Le Logis Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Dordogne Dordogne Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert, Dordogne

Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Dordogne