CONFERENCE : SYMBOLE DE L'ARBRE DANS L'ART ET LA SPIRITUALITE Venez en apprendre plus sur le symbole de l'arbre dans l'art, mais aussi dans la spiritualité avec cette conférence. Inclus dans le tarif du parcours thématique « Des forges de Vulcain au Jardin des Elfes » soit:

Adulte: 10 €

Adulte: 10 €

Enfant: 5 € Cette animation est prévue en extérieur. Réservation recommandée par téléphone au 06.66.64.28.52, mail à contact@lechateaudulogis.com ou sur place.

Adulte: 10 €

Enfant: 5 € Cette animation est prévue en extérieur. Réservation recommandée par téléphone au 06.66.64.28.52, mail à contact@lechateaudulogis.com ou sur place. +33 6 66 64 28 52 Château Le Logis Hervé Capelle

