Châteaux en fête – Château du Logis Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert, 17 avril 2022, Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert.

Châteaux en fête – Château du Logis Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert

2022-04-17 17:30:00 – 2022-04-17

Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Dordogne Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert

DANSE IN-EXTENSO

Une femme et un cheval dansent, se frôlent, se cherchent et se confondent, se jouant du décor naturel du Logis. Travail monté et en liberté dans le théâtre de verdure, suivi d’une

performance de «Peinture sur Cheval».

Tarif : 8 euros par adulte, 5 euros par enfant, gratuit pour les enfants de la chasse aux œufs

Réservation conseillée à contact@lehcateaudulogis.com ou sur www.lechateaudulogis.com

+33 6 66 64 28 52

Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert

