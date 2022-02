Châteaux en fête – Château du Logis Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Catégories d’évènement: Dordogne

Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert

Châteaux en fête – Château du Logis Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert, 17 avril 2022, Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert. Châteaux en fête – Château du Logis Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert

2022-04-17 10:00:00 – 2022-04-17 17:00:00

Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Dordogne Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert CHASSE AUX ŒUFS Les cloches sont de passage, préparez-vous à une balade en famille dans le parc du château et de la forge de la Chapelle Saint Robert pour chercher des œufs !

Conseil: prévoir des chaussures et vêtements adaptés en fonction des aléas de la météo. Tarif par enfant : 8€ Sur réservation à contact@lehcateaudulogis.com ou sur http://www.lechateaudulogis.com/ CHASSE AUX ŒUFS Les cloches sont de passage, préparez-vous à une balade en famille dans le parc du château et de la forge de la Chapelle Saint Robert pour chercher des œufs !

Conseil: prévoir des chaussures et vêtements adaptés en fonction des aléas de la météo. Tarif par enfant : 8€ Sur réservation à contact@lehcateaudulogis.com ou sur http://www.lechateaudulogis.com/ +33 6 66 64 28 52 CHASSE AUX ŒUFS Les cloches sont de passage, préparez-vous à une balade en famille dans le parc du château et de la forge de la Chapelle Saint Robert pour chercher des œufs !

Conseil: prévoir des chaussures et vêtements adaptés en fonction des aléas de la météo. Tarif par enfant : 8€ Sur réservation à contact@lehcateaudulogis.com ou sur http://www.lechateaudulogis.com/ Château Le Logis

Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Autres Lieu Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Adresse Ville Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert lieuville Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Departement Dordogne

Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/javerlhac-et-la-chapelle-saint-robert/

Châteaux en fête – Château du Logis Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert 2022-04-17 was last modified: by Châteaux en fête – Château du Logis Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert 17 avril 2022 Dordogne Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert

Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert Dordogne