Castelnaud-la-Chapelle Dordogne Castelnaud-la-Chapelle JEU DE PISTE Jeu de piste « mais où est Joséphine » pour les adultes avec forfait tapas/verre de vin.

Durée de l’animation : 1h Tarif adulte : 25 € Limité à 8 personnes Réservation obligatoire au 05 53 59 31 21 ou à contact@milandes.com +33 5 53 59 31 21 JEU DE PISTE Jeu de piste « mais où est Joséphine » pour les adultes avec forfait tapas/verre de vin.

