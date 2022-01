Châteaux en fête – Château des Milandes Castelnaud-la-Chapelle Castelnaud-la-Chapelle Catégories d’évènement: Castelnaud-la-Chapelle

Dordogne

Châteaux en fête – Château des Milandes Castelnaud-la-Chapelle, 16 avril 2022, Castelnaud-la-Chapelle. Châteaux en fête – Château des Milandes Castelnaud-la-Chapelle

2022-04-16 – 2022-05-01

Castelnaud-la-Chapelle Dordogne Castelnaud-la-Chapelle ANIMAUX EXOTIQUES

Nourrissage des oiseaux exotiques, sans réservation, à partir de 5 ans Tarif adulte : 12.50€

Tarif enfant : 8€

Traif enfant ( -5 ans) : gratuit Accès libre, sans réservation ANIMAUX EXOTIQUES

Nourrissage des oiseaux exotiques, sans réservation, à partir de 5 ans Tarif adulte : 12.50€

Tarif enfant : 8€

Traif enfant ( -5 ans) : gratuit Accès libre, sans réservation +33 5 53 59 31 21 ANIMAUX EXOTIQUES

Nourrissage des oiseaux exotiques, sans réservation, à partir de 5 ans Tarif adulte : 12.50€

Tarif enfant : 8€

Traif enfant ( -5 ans) : gratuit Accès libre, sans réservation Castelnaud-la-Chapelle

dernière mise à jour : 2022-01-28 par

Détails Catégories d’évènement: Castelnaud-la-Chapelle, Dordogne Autres Lieu Castelnaud-la-Chapelle Adresse Ville Castelnaud-la-Chapelle lieuville Castelnaud-la-Chapelle Departement Dordogne

Castelnaud-la-Chapelle Castelnaud-la-Chapelle Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castelnaud-la-chapelle/

Châteaux en fête – Château des Milandes Castelnaud-la-Chapelle 2022-04-16 was last modified: by Châteaux en fête – Château des Milandes Castelnaud-la-Chapelle Castelnaud-la-Chapelle 16 avril 2022 Castelnaud-la-Chapelle Dordogne

Castelnaud-la-Chapelle Dordogne