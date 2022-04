Châteaux en fête – Château de Saint-Germain-du-Salembre

Châteaux en fête – Château de Saint-Germain-du-Salembre, 16 avril 2022, . Châteaux en fête – Château de Saint-Germain-du-Salembre

2022-04-16 – 2022-04-16 DÎNER PRINTANIER PRIVÉ AU CHÂTEAU Dîner printanier privé aux bougies en table à partager dans la Salle des gardes du château.

Menu surprise de produits locaux: apéritif-velouté-entrée-plat-fromage-dessert-boissons-café.

Menu différent chaque week-end. Menu dîner par personne tout compris : 49 € Réservation et règlement obligatoires en ligne sur https://patrivia.net/visit/chateau-de-saint-germain-du-salembre;tracking=7x83i8J716jCtWa3oTeO8DlaIobQrgV6

Minimum de 10-12 convives inscrits, maximum de 24-30 couverts environ.

La réservation de chaque dîner s’arrête le mercredi soir précédant chaque week-end.

dernière mise à jour : 2022-04-26

