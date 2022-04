Châteaux en fête – Château de Saint-Germain-du-Salembre Saint-Germain-du-Salembre, 16 avril 2022, Saint-Germain-du-Salembre.

Châteaux en fête – Château de Saint-Germain-du-Salembre Le bourg Château de Saint-Germain-du-Salembre Saint-Germain-du-Salembre

2022-04-16 – 2022-04-19 Le bourg Château de Saint-Germain-du-Salembre

Saint-Germain-du-Salembre Dordogne Saint-Germain-du-Salembre

SCRAPBOOKING / CRÉACOLLAGE SUR PAGE-SOUVENIR À EMPORTER

Précisions horaires :

. du lundi au samedi : à 15h et 17h

. dimanche et jours fériés : à 11h, 15h et 17h

Scrapbooking: découpage et embellissement de photos du château pour réaliser une page-souvenir par Emeline Royer (1h).

Matériel fourni et offert.

Il est conseillé dans la mesure du possible d’effectuer préalablement une visite guidée.

Tarif plein adulte : 6€

Tarif réduit (sur présentation d’un justificatif): enfant accompagné à partir de 8/10 ans, – 18 ans, étudiant de – 25 ans, chômeur, RSA, COS : 4€

Réservation et règlement obligatoires en ligne sur https://patrivia.net/visit/chateau-de-saint-germain-du-salembre;tracking=7x83i8J716jCtWa3oTeO8DlaIobQrgV6

Minimum de 3 personnes inscrites et maximum de 6 personnes par séance.

Votre réservation sera validée sous 7 jours.

En cas d’insuffisance de fréquentation sur un

+33 5 53 82 60 10

Pierre Bouchilloux

Le bourg Château de Saint-Germain-du-Salembre Saint-Germain-du-Salembre

dernière mise à jour : 2022-04-26 par Groupe CDT