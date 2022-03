Châteaux en fête – Château de Saint-Germain-dU-Salembre Saint-Germain-du-Salembre Saint-Germain-du-Salembre Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Germain-du-Salembre

Châteaux en fête – Château de Saint-Germain-dU-Salembre Saint-Germain-du-Salembre, 16 avril 2022, Saint-Germain-du-Salembre. Châteaux en fête – Château de Saint-Germain-dU-Salembre Le bourg Château de Saint-Germain-dU-Salembre Saint-Germain-du-Salembre

2022-04-16 – 2022-05-01 Le bourg Château de Saint-Germain-dU-Salembre

Saint-Germain-du-Salembre Dordogne Du 16 avril au 1er mai (sauf les 20-21-22- 27 et 29 avril).

SCRAPBOOKING & CARTE SOUVENIR : découpage et embellissement de photos du château de st Germain du Salembre pour réaliser une carte souvenir par Emeline Royer (1h).

7€/pers. A partir de 9 ans. Réservation obligatoire et règlement en ligne sur le site : https://www.chateauxenfete.com (lien à venir). Mini 3 pers inscrites, max 6 pers/créneau.

Votre réservation sera validée sous 7 jours.

Du 16 avril au 1er mai (sauf les 20-21-22- 27 et 29 avril).

+33 5 53 82 60 10

Le bourg Château de Saint-Germain-dU-Salembre Saint-Germain-du-Salembre

