2023-04-15 21:00:00

SPECTACLE NOCTURNE
La compagnie « Cirkomchat » vous présentera de la déambulation et un spectacle de feu en soirée.
Gratuit
Cette animation est prévue en extérieur sans possibilité de repli à l'intérieur en cas de mauvais temps
+33 5 53 90 81 33

