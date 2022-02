Châteaux en fête – Château de Puymartin Sarlat-la-Canéda Sarlat-la-Canéda Catégories d’évènement: Dordogne

Sarlat-la-Canéda

Châteaux en fête – Château de Puymartin Sarlat-la-Canéda, 20 avril 2022, Sarlat-la-Canéda. Châteaux en fête – Château de Puymartin Route de Caminade Château de Puymartin Sarlat-la-Canéda

2022-04-20 – 2022-04-20 Route de Caminade Château de Puymartin

Sarlat-la-Canéda Dordogne Sarlat-la-Canéda VISITE THEMATIQUE Visite thématique : La mythologie grecque à Puymartin. Tarif adulte :10€

Tarif enfant (+12ans) : 7 €

Tarif enfant :5 € Réservation obligatoire par téléphone au 05 53 59 29 97 VISITE THEMATIQUE Visite thématique : La mythologie grecque à Puymartin. Tarif adulte :10€

Tarif enfant (+12ans) : 7 €

Tarif enfant :5 € Réservation obligatoire par téléphone au 05 53 59 29 97 +33 5 53 59 29 97 VISITE THEMATIQUE Visite thématique : La mythologie grecque à Puymartin. Tarif adulte :10€

Tarif enfant (+12ans) : 7 €

Tarif enfant :5 € Réservation obligatoire par téléphone au 05 53 59 29 97 © Déclic & Décolle

Route de Caminade Château de Puymartin Sarlat-la-Canéda

dernière mise à jour : 2022-01-31 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Sarlat-la-Canéda Autres Lieu Sarlat-la-Canéda Adresse Route de Caminade Château de Puymartin Ville Sarlat-la-Canéda lieuville Route de Caminade Château de Puymartin Sarlat-la-Canéda Departement Dordogne

Sarlat-la-Canéda Sarlat-la-Canéda Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarlat-la-caneda/

Châteaux en fête – Château de Puymartin Sarlat-la-Canéda 2022-04-20 was last modified: by Châteaux en fête – Château de Puymartin Sarlat-la-Canéda Sarlat-la-Canéda 20 avril 2022 Dordogne Sarlat-la-Canéda

Sarlat-la-Canéda Dordogne