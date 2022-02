Châteaux en fête – Château de Puycharnaud Saint-Estèphe, 30 avril 2022, Saint-Estèphe.

Châteaux en fête – Château de Puycharnaud Saint-Estèphe

2022-04-30 – 2022-04-30

Saint-Estèphe Dordogne Saint-Estèphe

CONCERT DANS LE PARC DU CHÂTEAU

Le collectif de musiciens « Afro Blondes » proposera son spectacle hommage « Back To Queen ». « The Show Must Go On », « Bohemian Rhapsody », « We Will Rock You », « I Want To Break Free » font partie des nombreux succès que le public pourra redécouvrir dans ce spectacle. Pour les amoureux du rock, ce spectacle vous fera vivre une soirée inoubliable.

Tarif : 10 € à partir de 13 ans

Réservation conseillée à chateaupuycharnaud@gmail.com

Château de Puycharnaud

Saint-Estèphe

dernière mise à jour : 2022-02-02 par