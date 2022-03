Châteaux en fête – Château de Puycharnaud Saint-Estèphe Saint-Estèphe Catégories d’évènement: Dordogne

CONCERT DANS LES SALONS DU CHÂTEAU
Concert dans les salons du château : Duo Sublima, Cécile Leleux et Julien Opic (Chant et Piano).
Tarif : 15€ par personne à partir de 13 ans
Réservation conseillée à chateaupuycharnaud@gmail.com
Château de Puycharnaud
Saint-Estèphe

