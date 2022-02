Châteaux en fête – Château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne, 16 avril 2022, Saint-Michel-de-Montaigne.

Châteaux en fête – Château de Montaigne Lieu-dit Montaigne Château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne

2022-04-16 – 2022-04-16 Lieu-dit Montaigne Château de Montaigne

Saint-Michel-de-Montaigne Dordogne Saint-Michel-de-Montaigne

EXPOSITIONS, ATELIERS ET DEMONSTRATIONS

● Exposition – Atelier et démonstration de peinture sur soie

Marie-Lise GAROT, Artiste peintre

● Exposition Atelier et démonstration sur verre

“Passion bois et verres”

● Exposition artistique “Réseau des Métiers d’Art du Grand Bergeracois”

● Chasse aux œufs :

Pour les enfants , un parcours vous sera proposé : apportez votre panier, les petits chasseurs devront retrouver les 12 œufs cachés dans le Parc de Montaigne.

Récompense chocolatée pour tous les participants.

● Balades à poneys

● Retraite aux flambeaux

En cas de paiement en ligne et d’annulation de visite, possibilité de remboursement

Réservation fortement conseillée pour les visites de la Tour et pour la chasse aux oeufs https://www.reservation.chateau-montaigne.com/

Nombre limité à 19 places par visite de la Tour

Pas de limite dans le parc du château ou pour les animations

EXPOSITIONS, ATELIERS ET DEMONSTRATIONS

● Exposition – Atelier et démonstration de peinture sur soie

Marie-Lise GAROT, Artiste peintre

● Exposition Atelier et démonstration sur verre

“Passion bois et verres”

● Exposition artistique “Réseau des Métiers d’Art du Grand Bergeracois”

● Chasse aux œufs :

Pour les enfants , un parcours vous sera proposé : apportez votre panier, les petits chasseurs devront retrouver les 12 œufs cachés dans le Parc de Montaigne.

Récompense chocolatée pour tous les participants.

● Balades à poneys

● Retraite aux flambeaux

En cas de paiement en ligne et d’annulation de visite, possibilité de remboursement

Réservation fortement conseillée pour les visites de la Tour et pour la chasse aux oeufs https://www.reservation.chateau-montaigne.com/

Nombre limité à 19 places par visite de la Tour

Pas de limite dans le parc du château ou pour les animations

+33 055358639

EXPOSITIONS, ATELIERS ET DEMONSTRATIONS

● Exposition – Atelier et démonstration de peinture sur soie

Marie-Lise GAROT, Artiste peintre

● Exposition Atelier et démonstration sur verre

“Passion bois et verres”

● Exposition artistique “Réseau des Métiers d’Art du Grand Bergeracois”

● Chasse aux œufs :

Pour les enfants , un parcours vous sera proposé : apportez votre panier, les petits chasseurs devront retrouver les 12 œufs cachés dans le Parc de Montaigne.

Récompense chocolatée pour tous les participants.

● Balades à poneys

● Retraite aux flambeaux

En cas de paiement en ligne et d’annulation de visite, possibilité de remboursement

Réservation fortement conseillée pour les visites de la Tour et pour la chasse aux oeufs https://www.reservation.chateau-montaigne.com/

Nombre limité à 19 places par visite de la Tour

Pas de limite dans le parc du château ou pour les animations

Lieu-dit Montaigne Château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne

dernière mise à jour : 2022-02-17 par