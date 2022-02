Châteaux en fête – Château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Michel-de-Montaigne

Châteaux en fête – Château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne, 16 avril 2022, Saint-Michel-de-Montaigne. Châteaux en fête – Château de Montaigne Lieu-dit Montaigne Château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne

2022-04-16 – 2022-04-16 Lieu-dit Montaigne Château de Montaigne

Saint-Michel-de-Montaigne Dordogne Saint-Michel-de-Montaigne VISITE DE LA TOUR DE NUIT ET RETRAITE AUX FLAMBEAUX Venez découvrir la tour du château sous un aspect authentique et mystérieux. Tarif : 3 € par personne Réservation fortement conseillée :https://www.reservation.chateau-montaigne.com/ VISITE DE LA TOUR DE NUIT ET RETRAITE AUX FLAMBEAUX Venez découvrir la tour du château sous un aspect authentique et mystérieux. Tarif : 3 € par personne Réservation fortement conseillée :https://www.reservation.chateau-montaigne.com/ +33 055358639 VISITE DE LA TOUR DE NUIT ET RETRAITE AUX FLAMBEAUX Venez découvrir la tour du château sous un aspect authentique et mystérieux. Tarif : 3 € par personne Réservation fortement conseillée :https://www.reservation.chateau-montaigne.com/ Château de Montaigne

Lieu-dit Montaigne Château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne

dernière mise à jour : 2022-02-21 par Groupe CDT

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Michel-de-Montaigne Autres Lieu Saint-Michel-de-Montaigne Adresse Lieu-dit Montaigne Château de Montaigne Ville Saint-Michel-de-Montaigne lieuville Lieu-dit Montaigne Château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne Departement Dordogne

Saint-Michel-de-Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-michel-de-montaigne/

Châteaux en fête – Château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne 2022-04-16 was last modified: by Châteaux en fête – Château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne 16 avril 2022 Dordogne Saint-Michel-de-Montaigne

Saint-Michel-de-Montaigne Dordogne