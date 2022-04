Châteaux en fête – Château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne Catégories d’évènement: 24230

Saint-Michel-de-Montaigne

Châteaux en fête – Château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne, 1 mai 2022, Saint-Michel-de-Montaigne. Châteaux en fête – Château de Montaigne Lieu-dit Montaigne Château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne

2022-05-01 – 2022-05-01 Lieu-dit Montaigne Château de Montaigne

Saint-Michel-de-Montaigne 24230 Saint-Michel-de-Montaigne DEGUSTATION DE VIN Venez découvrir les saveurs du Périgord, une restauration est possible le midi avec la dégustation de vin. Tarif : Voir sur place Réservation fortement conseillée :https://www.reservation.chateau-montaigne.com/ DEGUSTATION DE VIN Venez découvrir les saveurs du Périgord, une restauration est possible le midi avec la dégustation de vin. Tarif : Voir sur place Réservation fortement conseillée :https://www.reservation.chateau-montaigne.com/ +33 055358639 DEGUSTATION DE VIN Venez découvrir les saveurs du Périgord, une restauration est possible le midi avec la dégustation de vin. Tarif : Voir sur place Réservation fortement conseillée :https://www.reservation.chateau-montaigne.com/ Château de Montaigne

Lieu-dit Montaigne Château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne

dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Catégories d’évènement: 24230, Saint-Michel-de-Montaigne Autres Lieu Saint-Michel-de-Montaigne Adresse Lieu-dit Montaigne Château de Montaigne Ville Saint-Michel-de-Montaigne lieuville Lieu-dit Montaigne Château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne Departement 24230

Saint-Michel-de-Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne 24230 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-michel-de-montaigne/

Châteaux en fête – Château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne 2022-05-01 was last modified: by Châteaux en fête – Château de Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne Saint-Michel-de-Montaigne 1 mai 2022 24230 Saint-Michel-de-Montaigne

Saint-Michel-de-Montaigne 24230