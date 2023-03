Châteaux en Fête – Château de Monbazillac Le bourg Monbazillac Monbazillac Catégories d’Évènement: Dordogne

Monbazillac

Châteaux en Fête – Château de Monbazillac Le bourg, 29 avril 2023, Monbazillac Monbazillac. Châteaux en Fête – Château de Monbazillac Château de Monbazillac Le bourg Monbazillac Dordogne Le bourg Château de Monbazillac

2023-04-29 15:00:00 – 2023-04-29 16:00:00

Le bourg Château de Monbazillac

Monbazillac

Dordogne Monbazillac QUIZ HISTOIRE ET VIN

Le 29 avril de 15h à 16h Venez jouer en famille ou entre amis à notre quiz spécial histoire et vins ! Payant. Réservation recommandée par téléphone, e-mail ou sur place (car places limitées). QUIZ HISTOIRE ET VIN

Le 29 avril de 15h à 16h Venez jouer en famille ou entre amis à notre quiz spécial histoire et vins ! Payant. Réservation recommandée par téléphone, e-mail ou sur place (car places limitées). +33 5 53 61 52 52 Château de Monbazillac Dordogne Libre

Le bourg Château de Monbazillac Monbazillac

dernière mise à jour : 2023-03-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Monbazillac Autres Lieu Monbazillac Adresse Monbazillac Dordogne Le bourg Château de Monbazillac Ville Monbazillac Monbazillac Departement Dordogne Lieu Ville Le bourg Château de Monbazillac Monbazillac

Monbazillac Monbazillac Monbazillac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monbazillac monbazillac/

Châteaux en Fête – Château de Monbazillac Le bourg 2023-04-29 was last modified: by Châteaux en Fête – Château de Monbazillac Le bourg Monbazillac 29 avril 2023 Chateau de Monbazillac Le bourg Monbazillac Dordogne Dordogne Le bourg Monbazillac Monbazillac

Monbazillac Monbazillac Dordogne