Châteaux en Fête – Château de Marzac, 15 avril 2023, Tursac Tursac.

Châteaux en Fête – Château de Marzac

Château de Marzac Tursac Dordogne

2023-04-15 14:00:00 – 2023-05-01 18:00:00

Tursac

Dordogne

Tursac

PARCOURS AVENTURE-ESCAPE-GAME DE PÂQUES « L’OEUF D’OR »

Prenez part à la nouvelle Aventure-Escape-Game « L’œuf d’Or » du Château de Marzac.

Vivez la légende du Roi Midas qui transformait tout ce qu’il touchait en or et découvrez l’œuf d’Or caché depuis des siècles ! Parcours extérieur et intérieur.

Tous les jours du 9 avril au 8 mai de 14 h à 18 h

Durée : 1 h 30 à 2 h / Difficulté : 2 niveaux

Récompense pour toutes les équipes.

Adulte (+ de 12 ans) : 11,50€

Réduit (6-11 ans) : 9€

Enfant (4-6 ans) : 4,50€

– 4 ans : Gratuit

Réservation recommandée en ligne (car places limitées).

https://www.chateaudemarzac.com/billetterie

+33 6 06 42 58 59 Château de Marzac

© Déclic & Décolle

Tursac

dernière mise à jour : 2023-02-22 par